In juni nieuwe editie van ‘30 dagen zonder wagen’ om Vlaming te doen ‘autominderen’

Het is de tweede editie van '30 dagen minder wagen'. Nieuw deze editie is dat mensen ook in groep kunnen deelnemen. Hoe deelnemers die dertig dagen willen invullen, laten de organisatoren aan hen over. Ze krijgen tips mee hoe ze het kunnen aanpakken, info over nieuwe fiets- en wandelroutes, autodelen of gebruik van openbaar vervoer.

De organisatie mikt dit jaar op 15.000 deelnemers, meer dan het dubbele van vorig jaar. Je kunt dit jaar ook in groep de uitdaging aangaan. Collega's, vrienden of buren kunnen zich samen aanmelden en elkaar motiveren. Voor bedrijven en organisaties is het een mooie gelegenheid om in de verf te zetten wat zij doen voor duurzame mobiliteit.

Impact op beleid

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is bekend van de Strapdag, Autovrije Zondag en Carfree Day, telkens eendagscampagnes die zeer beperkte inspanningen vragen van deelnemers. Voor '30 dagen zonder wagen' wordt een langer engagement verwacht.

"Maar je deelname staat of valt niet als je op zekere dag toch genoodzaakt bent om alleen in je auto te springen", zegt campagnecoördinator Laura Berthoud. "De reden waarom je niet anders kan dan je wagen te gebruiken is voor ons minstens zo interessant als het verhaal van iemand die dertig dagen de wagen kon afzweren. Daarom bevragen we ook de ervaringen van alle deelnemers. Welke drempels kwamen ze tegen tijdens de uitdaging? Wij zorgen ervoor dat hun stemmen gebundeld worden en met een megafoon via ons eindrapport bij de beleidsmakers terechtkomt.”

Vorige editie

Ook Cathy Macharis, professor mobiliteit aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en ambassadrice van '30 Dagen minder wagen' is overtuigd van deze aanpak. "Uit onderzoek blijkt dat die langere periode nodig is om 'auto'-matismen écht in vraag te stellen en af te zweren. Zo gaf in oktober vorig jaar een op de drie deelnemers van de vorige editie nog aan opmerkelijk minder met de wagen te rijden", verklaart ze. "Bovendien is het een ideale manier om van de vrijheid te proeven, terwijl je je niet meer afhankelijk voelt van je wagen. Er zijn zoveel andere opties en die kan je een maand lang uitproberen.”

Drie mobiliteitspartners (De Lijn, Blue-bike en Cambio) voorzien een financieel duwtje in de rug voor de deelnemers. Inschrijven kan op www.30dagenminderwagen.be.