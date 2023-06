In dit vakantieland is er geen voorrang van rechts

De VS is een van de populairste overzeese vakantielanden. Veel Belgen boeken een rondreis langs steden en nationale parken, al dan niet met een huurauto of camper. De verkeersregels lijken op die in Europa, maar toch zijn er best wat uitzonderingen. Rechts afslaan bij een rood verkeerslicht is bijvoorbeeld toegestaan, tenzij er een bord staat dat dit expliciet verbiedt. Je ziet dan een bordje met ‘no right turn on red’. Tijdens het afslaan moet je uiteraard wel rekening houden met verkeer uit andere richtingen, dat waarschijnlijk groen licht heeft en dus voorrang.

Rechts inhalen

Ook mag je in de VS rechts inhalen. De meeste Amerikanen rijden volgens het principe van ‘keep your lane’, wat betekent dat ze niet naar rechts gaan na het inhalen, maar op hun baan blijven plakken. Trucks mogen ook 110 km/u rijden, dus schrik niet als je wordt ingehaald door tientonners met vaak brullende motoren.

In de steden moet je er rekening mee houden dat je bij de stopstreep stopt als je ziet dat je bij groen licht de kruising niet kunt oversteken zonder midden op het kruispunt te stranden. Dat is verboden, want het verkeer moet kunnen blijven stromen. Je riskeert een boete van 1.000 dollar (ruim 900 euro) als je hierop wordt betrapt. In veel Amerikaanse steden hangt bij een kruising met verkeerslichten dan ook het bordje met ‘blocking the box: 1.000 dollar fine’.

Het gaat er in de VS bij gelijkwaar­di­ge kruisingen om wie als eerste bij het betreffen­de kruispunt stilstaat.

Stopborden

In tegenstelling tot in België heeft verkeer van rechts in de Verenigde Staten geen voorrang. Het gaat er bij gelijkwaardige kruisingen vreemd genoeg om wie als eerste bij het betreffende kruispunt stilstaat. Degene die er als eerste stond, mag ook als eerste rijden. Als twee bestuurders op een dergelijk kruispunt min of meer gelijktijdig stoppen, moet wel voorrang worden verleend aan de bestuurder van rechts. Als twee elkaar tegemoetrijdende bestuurders op een dergelijk kruispunt gelijktijdig stoppen, moet de bestuurder die afslaat voorrang verlenen aan de bestuurder die rechtdoor rijdt.

Amerikanen stoppen overigens steevast voor stopborden, zelfs als er in de wijde omgeving niemand te zien is. Het beste is om dat ook te doen, want kruispunten met stopborden zijn een geliefde plek voor Amerikaanse politieagenten.

Geen internationaal rijbewijs nodig

In en rondom grote steden kun je trouwens gebruikmaken van carpoolstroken. Deze zijn gemarkeerd met een ruit boven de weg, net zoals in Frankrijk en andere landen. In veel gevallen mag je er al op als je met twee personen in een auto zit. Dat kan veel files en dus tijd schelen in steden als Los Angeles en San Francisco.

Mooi meegenomen trouwens: om in de VS te mogen rijden tijdens je vakantie heb je geen internationaal rijbewijs nodig. Een handig overzicht van alle verkeersregels in Amerika vind je hier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: