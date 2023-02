In deze tien Belgische steden sta je het langst in de file

Nergens anders ter wereld sta je zoveel in de file als in Londen. Autobestuurders staan er per jaar zo’n 325 uur aan te schuiven. Dat blijkt uit de filebarometer van TomTom. Maar hoe staat het in ons land? Wij zetten de tien drukste Belgische steden op een rij, en vertellen hoeveel tijd je er precies verliest.

GPS-producent TomTom stelt ieder jaar een lijst op met de drukste steden ter wereld. Daarvoor maakt het merk gebruik van realtime gegevens van gebruikers. België staat dit jaar maar liefst 10 keer in het overzicht.

Wat zijn onze drukste steden?

Het is waarschijnlijk geen verrassing, maar de drukste stad van ons land is Brussel. Als je daar 10 kilometer wil afleggen, doe je daar gemiddeld iets meer dan 25 minuten over. Daarmee is onze Brussel de 14de drukste stad ter wereld. Opvallend: in 2019 stond onze hoofdstad nog op de 39ste plaats. De situatie in Brussel is dus duidelijk verslechterd.

De andere Belgische steden vinden we pas een heel eind verder in de lijst. Allereerst komen we Antwerpen (plek 185) en Luik (plek 198) tegen. Een ritje van 10 kilometer in de file, kost je in die steden bijna een kwartier van je tijd. Daarna volgen steden zoals Gent (plek 308), Brugge (plek 341), Leuven (plek 358) en Kortrijk (plek 359). Op die plaatsen verlies je telkens ongeveer 10 minuten, voor een rit van 10 kilometer.

Hoe staat het in de rest van de wereld?

Als we kijken naar de internationale gegevens, zien we dat Londen de drukste stad ter wereld is. Voor een rit van 10 kilometer, doe je gemiddeld iets meer dan 36 minuten. Dat is dus duidelijk nog een pak meer dan onze hoofdstad. Op plek nummer twee staat Bangalore in India, met een gemiddelde van bijna 30 minuten. De top 5 wordt vervolledigd door Dublin (Ierland), Sapporo (Japan) en Milaan (Italië).

