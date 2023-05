In 2024 komt er geen autosalon. Waarom niet en komt het nog terug? Onze autokenners spraken met de organisatie

Er komt geen Autosalon van Brussel 2024, laat organisator Febiac weten. Wat - of wie - deed het salon de das om? En is het voor altijd over en uit of hebben we iets om naar uit te kijken in januari 2025? Onze autokenners Joost Bolle en Brecht Vanhaelewyn legden hun oor te luisteren in de sector en concluderen: “Alleen de erg grote invoerders kunnen het salon in zo’n vroeg stadium laten struikelen.”