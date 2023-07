"Ik wacht al anderhalf jaar op mijn nieuwe auto": kan je deze nog annuleren en je geld terugvragen?

Van 80 tot 130 km/u: zo snel mag jouw camper rijden op de verschil­len­de Europese snelwegen

Ga je graag op reis met een mobilhome, caravan of camper? En wil je soms snel op je bestemming zijn? Dan is het goed om te weten met welke maximale snelheid je rekening moet houden in de verschillende Europese landen. Die verschilt in bepaalde gevallen namelijk van die voor een personenwagen.