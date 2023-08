“Ik sloot de rit af met tranen in mijn ogen”: Francis reed beroemde oldtimer-rally met zijn AC Cobra

Om de drie dagen vindt in Vlaanderen een dodehoekon­geval plaats

Vorig jaar werd bij dodehoekongevallen in Vlaanderen 131 keer een voetganger of (brom)fietser aangereden door een vrachtwagen of auto. Er vielen alles samen 4 doden en zowat 140 gewonden. Het aantal dodehoekongevallen ligt volgens die gegevens een kwart hoger dan in 2021, toen er wel fors minder verkeer was door de coronacrisis.