Hyundai lanceert de Ioniq 5 N, een elektrische sportwagen: “Ze stopten er zelfs een 'versnellingsbak' in”

Uithangbord

We zitten in volle overgangsfase naar elektrisch rijden en automerken moeten zich op de één of andere manier profileren. Voor de Koreanen is deze Ioniq 5 N in de eerste plaats een manier om te onderstrepen dat Hyundai ook in elektrische tijden een jong en dynamisch merk blijft. Bekijk het als een knipoog naar de jongere generatie. Vorige modellen waarvan Hyundai een N-versie maakte, konden ook in België niet snel genoeg aangesleept worden. Zo populair waren ze bij een bepaald publiek. Zozeer dat die ‘N-versies’ een uithangbord van het merk zijn geworden. Die sportieve versies staan immers voor scherpe prestaties, maar ook een rijgedrag en uitrusting die je de kans biedt om er ook eens mee op circuit te rijden.

650 pk

Ook deze Ioniq 5 N moet een uithangbord worden. De cijfers drukken alvast op de oogleden: 650 pk. Dat is meer dan drie keer zoveel als de gewone Ioniq 5, met zijn vermogen van 170 pk tot 210 pk. Onderhuids heeft de 5 N ook alle elektronische systemen die je in raketten van Ferrari of Porsche vindt, zoals launch control (om zo snel mogelijk vanuit stilstand te versnellen), een driftmodus en ga zo maar door. Hyundai stopte er zelfs een ‘versnellingsbak’ in, hoewel elektrische auto’s die niet hebben. Lees: je kan schakelen en dan zorgt de software ervoor dat het acceleratiegedrag van de 5 N je de indruk geeft dat je met een benzinemotor aan het rijden bent. Want dat is wat heel sportieve bestuurders willen.



De auto is pas voor het eerst aan de wereld getoond, dus konden we er nog niet mee rijden. Maar daar kijken we wel naar uit. Immers: Hyundai legt de lat voor zichzelf heel hoog. De vroegere N-versies met benzinemotor waren stuk voor stuk pareltjes voor de sportieve autorijder. Benieuwd of dat ook gelukt is met deze volledig elektrische sportwagen. De prijs is nog niet bekend en met het gemiddelde prijskaartje voor elektrische auto’s in het achterhoofd, denken we daar ook liever nog niet aan.