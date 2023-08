“Hond van 35 kg die zonder beveiliging op achterbank zit, wordt bij ongeval projectiel van 1 ton”: zo vervoer je je viervoeter wél veilig in de auto

Welke regels zijn er rond het vervoeren van honden?

Eigenlijk zijn er in ons land geen regels voor het vervoeren van huisdieren met je auto. Maar als het om honden gaat, kun je er best voor zorgen dat je viervoeter het zo comfortabel én veilig mogelijk heeft tijdens een lange rit.

Dat kan onder meer door hem op de achterbank met een riem te beveiligen, of met een hondenbench die je ook in de kofferruimte kunt zetten. Er bestaan zelfs speciale veiligheidsharnasjes die je kunt vastklikken aan de autogordels. Zorg er ook voor dat je hond genoeg zuurstof heeft in de wagen, en denk eveneens aan water.



Waarom is een hond veilig vervoeren zo belangrijk?

Een hond vastmaken tijdens het rijden is belangrijker dan je denkt. Niet alleen voor de hond, maar ook voor jezelf. Als je huisdier in de wagen plots begint te blaffen en op je schoot springt, dan kun je afgeleid raken en een ongeval veroorzaken.

Of stel dat je zelf aangereden wordt door een andere auto, dan kan door de klap of door het plotseling remmen je huisdier door de voorruit geslingerd worden. “Een hond van 35 kilogram die zonder beveiliging op de achterbank zit, wordt bij een kop-staartaanrijding een projectiel van 1.000 kilogram”, vat verkeersveiligheidsinstituut Vias het krachtig samen. Vergelijk het met een bom die door je voorruit vliegt, en die de chauffeur of de passagier ernstig kan verwonden.

Hoe zit het in het buitenland?

Ga je met de hond in de auto naar het buitenland, dan moet je je houden aan een aantal regels. Zo moet je beschikken over een Europees paspoort met een overzicht van alle vaccinaties, en daarnaast is ook een microchip verplicht.

In bepaalde landen zijn er daarnaast specifieke regels als je je hond vervoert in de auto. Zo moet je in Duitsland en Portugal je hond verplicht vastmaken als hij op de achterbank zit. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete. Check dus vooraf waaraan je je moet houden. Op woefwelkom.nl vind je een overzicht van de gedetailleerde regels per land.



Wat als je hond je auto beschadigt?

Tot slot: hoe welopgevoed ook, een hond blijft een hond. Krassen op je mooie leren autozetel, een vlek op de achterbank, slijk dat je niet meer uit je voetmatten krijgt gewassen: het komt geregeld voor. Er is maar één manier om je te verzekeren voor je eigen materiële schade, namelijk door in te tekenen op een full omnium autoverzekering.



Met Independer.be leg je diverse autoverzekeringen naast elkaar, en zie je meteen welke formule het beste bij jouw wensen aansluit.

