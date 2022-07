Hoeveel kosten de extra’s van je nieuwe wagen écht? Mobiliteitsexpert werpt kritische blik op de optiepolitiek: “Zo bespaar je geld”

Overtreden we allemaal de wet met veiligheid­snuf­jes in onze auto? “Je rijstrook­as­sis­tent doet net niét wat eigenlijk verplicht is”

Europa wil het aantal verkeersslachtoffers nog verder terugdringen. Onder andere met almaar meer technologie in de auto. Zo wordt de ‘rijstrookassistent’ die je helpt om niet over de volle lijn te gaan stilaan standaard. Maar of de regelgevers en automerken daar ook voldoende over nagedacht hebben? Onze mobiliteitsexpert Brecht Vanhaelewyn trok op onderzoek en vond geen eenduidig antwoord: “Je riskeert er zelfs de wet mee te overtreden.”

24 juni