Hoeveel garantie heb je op een tweedehands auto? “Bij professionele verkopers is één jaar het minimum, maar bij een particulier zit het anders”

Na berichten over faillisse­ment haalt Belgisch fietsbe­drijf Cowboy 10 miljoen euro op: “Genoeg kapitaal om bedrijf naar winstge­vend­heid te loodsen”

Cowboy, de zes jaar oude Belgische startup die 50.000 elektrische fietsen verkocht in 2.500 steden, heeft enkele zware jaren achter de rug. Vorige maand kwam het bedrijf in het oog van de storm omdat bleek dat er opnieuw geld wordt gevraagd aan investeerders. Er was zelfs sprake van een nakend faillissement. Vandaag bevestigt CEO Adrien Roose dat er 10 miljoen euro is opgehaald bij investeerders en hij stelt ook een software-update voor de Cowboy 4 voor. We spraken hem en Chief Technical Officer Tanguy Goretti in hun winkel aan het kanaal van Brussel.