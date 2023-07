Hoe groot is de boete als je door een rood of oranje licht rijdt?

Als een verkeerslicht op rood staat, moet je stoppen. Dat is een verkeersregel die jong en oud kent. Maar wat als je toch per ongeluk met je auto door het rood rijdt? Welke boetes riskeer je dan? En gaat de flitspaal ook al af als het licht nog oranje is? Wij vroegen het aan verkeersinstituut VIAS.

“Zoals iedereen weet is het verboden om door het rood licht te rijden. Volgens het verkeersreglement moet je dan aan de stopstreep of aan het verkeerslicht zelf blijven staan”, zegt Stef Willems van VIAS. “Ook als het licht op oranje springt, ben je verplicht om te stoppen. Je mag alleen maar doorrijden als je niet meer in veilige omstandigheden tot stilstand kan komen én je de andere weggebruikers niet in gevaar brengt.”

Hoe hoog is de boete als je door het rood rijdt?

“Door het rood rijden is een overtreding van de derde graad. Als je de boete direct betaalt, en dus akkoord gaat met een onmiddellijke inning, kost je dat 174 euro. Ga je niet akkoord met de boete, of heb je al andere verkeersovertredingen op je kerfstok? Dan bestaat de kans dat je gedagvaard wordt voor de politierechtbank. De rechter kan je dan een boete van 240 tot 4.000 euro opleggen, of een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Jonge bestuurders die minder dan twee jaar in het bezit zijn van een rijbewijs B, krijgen sowieso een rijverbod.”

Een flitscame­ra zal niet afgaan wanneer het licht op oranje springt. Maar een politie­agent kan wel vaststel­len dat je gas gaf.

Krijg je ook een boete bij oranje?

“Een flitscamera zal voor alle duidelijkheid niet afgaan wanneer het licht op oranje springt. Maar een politieagent kan wel vaststellen dat je gas gaf en zo onrechtmatig door het oranje reed. Als dat het geval is, krijg je een boete van de tweede graad. Die bedraagt 116 euro.”

Wat als je door het rood aan een spooroverweg rijdt?

“Het is absoluut verboden om je op een overweg te begeven als het geluidssein afgaat, de rode knipperlichten branden of de slagbomen in beweging of gesloten zijn. Doe je dat toch? Dan gaat het om een zware overtreding van de vierde graad. Je hebt immers de veiligheid van jezelf of andere personen rechtstreeks in gevaar gebracht. In principe moet je dan altijd voor de politierechtbank verschijnen. Je riskeert een boete van 320 tot 4.000 euro, en je krijgt normaal ook een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.”

Lees ook