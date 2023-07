Hoe gevaarlijk is het om met winterbanden in de zomer te rijden?

Blijf jij met winterbanden rijden tijdens deze warme temperaturen? Dan zal je auto er een pak langer over doen om tot stilstand te komen in vergelijking met zomerbanden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van verkeersinstituut VIAS. Om hoeveel meter verschil gaat het precies? En hoe zit het met vierseizoenenbanden? Wij leggen jou de harde cijfers voor.

“Onderzoek van Continental toonde aan dat winterbanden 60% sneller verslijten in de zomer. Met de aanslepende hitte wilden we daarom zelf de proef op de som nemen”, zegt Stef Willems van VIAS. “We lieten een auto op een warme zomerdag plots remmen, en keken hoe lang het duurde voordat het voertuig tot stilstand kwam. We deden dit drie keer opnieuw, telkens met een ander type band.”

Wat is het resultaat?

“De cijfers zijn best ontnuchterend. Als je met zomerbanden 70 kilometer per uur rijdt, en plots moet stoppen, kost het je bijna 20 meter voordat je tot stilstand komt. Doe je hetzelfde met winterbanden? Dan doe je daar 24,3 meter over. Concreet betekent dat als je met je zomerbanden stilstaat, je met je winterbanden iemand tegen 30 kilometer per uur aanrijdt. Die vier meter extra maakt dus wel degelijk het verschil tussen leven en dood.”

“Als we dit resultaat trouwens naar 120 kilometer per uur uitbreiden, is er een verschil van zo’n 12 meter tussen zomer- en winterbanden. Als je daar stilstaat met zomerbanden, rij je dus met winterbanden op een file in tegen 50 kilometer per uur.”

Bovendien is dat niet het enige nadeel: “Door de zachtere rubbersamenstelling zullen winterbanden sneller verslijten bij hitte, en zal je auto ook meer verbruiken. Het argument dat ieder jaar je banden verwisselen veel geld kost, gaat dus niet op. Je winterband zal immers nog meer verslijten als je er mee blijft rijden, en zo zal je dus sneller in je portefeuille moeten tasten.”

Volledig scherm Zomerband, winterband en vierseizoenenband (v.l.n.r.) © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photo News

Hoe zit het met vierseizoensbanden?

“De vierseizoenenband is een compromisband. Het heeft de bovenlaag en het profiel van een winterband, maar de zijkant van een zomerband. En dat merken we ook in de resultaten op ons testcircuit. Een auto op vierseizoenenbanden die 70 kilometer per uur rijdt, komt pas na 22,5 meter tot stilstand. Dat is zo’n 2,5 meter meer dan bij zomerbanden, maar nog wel minder dan de winterband. Je kan dus zeggen dat zo’n vierseizoenenband een goed alternatief is voor mensen die niet veel rijden.”

De kostprijs van een band hangt af van bandencentrale tot bandencentrale. Als je zomer- en winterbanden inclusief velgen hebt, kost dat minder moeite voor de garagist. Die moet alleen de winterbanden afhalen en de zomerbanden weer opzetten. Het zal je dus ook minder geld kosten. Heb je daarentegen maar één set velgen, dan moet je garagist die van winterband naar zomerband plaatsen. Dat kost meer werkuren en zal je dus wel duurder uitkomen.

