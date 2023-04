Hierdoor komen meer fietsers om het leven na een botsing met een SUV of cross-over

Getest Onze autokenner reed met de Jaguar F-Type ‘75 Edition’: “Het stopzetten van dit model is ook het einde van een traditie”

In een toekomst met alleen maar elektrische auto’s zal er voor heel wat iconische modellen geen plaats meer zijn. Ook en vooral voor auto’s met emotionele waarde of een bijzondere plaats in de geschiedenis van de wagen. De eerste in dit rijtje is de F-Type van Jaguar. Onze autospecialist Joost Bolle ging er nog eens mee rijden. Nu het nog kan. En hij legt uit waarom je nooit moet twijfelen om een model te kopen dat al tien jaar rondrijdt. “Ik hoop echt dat ze bij Jaguar nog van gedacht veranderen, en dat dit niet de allerlaatste F-Type is. Heerlijk, dit ding.”