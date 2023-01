Heb jij al meegereden met een e-bus? Zo merk je het verschil (en dit wist je nog niet over de future proof technologie)

Wist je dat elke nieuwe elektrische bus van De Lijn …

- een zoemend geluid maakt wanneer hij trager rijdt dan 30 km/uur? Zo hoor je de stille bus zeker aankomen. De chauffeur heeft ook een bel om voetgangers of fietsers indien nodig te verwittigen.

- beschikt over camera’s in plaats van zijspiegels? Dat zorgt voor een beter zicht, ook ‘s nachts. In combinatie

met het dodehoekdetectiesysteem geeft dat de veiligheid van alle weggebruikers een boost.

- zetels heeft van gerecycleerd imitatieleder? Duurzaam, onderhoudsvriendelijk én hygiënisch.

- beschikt over USB-laadpunten, zodat je makkelijk je smartphone kan opladen tijdens je rit?

- deel zal uitmaken van een vloot van maar liefst 3600 bussen, die gestationeerd zullen zijn in 138 stelplaatsen

verspreid over heel Vlaanderen?