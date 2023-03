Han (76) vond het perfecte alternatief nu hij niet meer met de auto mag rijden: "Voor de Carver heb je geen rijbewijs nodig”

Ex-veldritkam­pi­oen bespreekt veel voorkomen­de fietspro­ble­men én oplossin­gen: “Zet je zadel goed en neem een busje schuim mee”

Nu de temperaturen eindelijk stijgen, is een ontspannende fietstocht een geweldige manier om je zaterdag- of zondagmiddag sportief in te vullen. Maar wat als je stalen ros het onderweg begeeft? We klopten aan bij niemand minder dan Klaas Vantornout. De ex-veldritkampioen leert je de kneepjes van het vak: bekijk hier hoe je snel een band vervangt of je ketting er weer op legt zonder je handen al te vuil te maken.