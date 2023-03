Han (76) kan overal naartoe dankzij blitse driewielige bromfiets: “Hij rijdt zo leuk, leunt met je mee in de bochten!”

Droom je van een motor? Zo haal je een motorrijbe­wijs: “Alles begint met het theorie-exa­men, nadien wordt het een stukje ingewikkel­der”

Altijd al met de motor willen rijden? Het is eenvoudiger en goedkoper dan veel mensen denken, of toch op voorwaarde dat je de groeicurve qua vermogen en cc’s volgt. Sterker nog: België is één van de weinige Europese landen waar je nog steeds met een autorijbewijs B en na vier uur les zonder examen al met een motorfiets op de weg kan. Onze motorexpert Arno Jaspers overloopt de verschillende leertrajecten en haalt het kostenkaartje erbij.