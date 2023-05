“Goedkope wasprogramma's vaak beter dan de duurste”: zo bespaar je geld in de carwash

Wie naar de carwash gaat, kent het vast: keuzestress over het wasprogramma. Wat kan je auto echt gebruiken en wat is een luxueuze extra? Volgens de Duitse automobielorganisatie ADAC kan je bepaalde behandelingen gerust overslaan en zo jaarlijks flink wat geld besparen in de wasstraat.

Dure wasprogramma's in de carwash hebben vaak veelbelovende namen als Deluxe Titan, Protect+ of AllClean. Het is niet altijd even duidelijk welke behandelingen je wagen zal krijgen, maar bodemreiniging maakt er in bijna alle gevallen deel van uit. Maar die bodemwas kan je probleemloos overslaan, zegt de Duitse autombielorganisatie ADAC. Sterker nog: bodemreiniging kan zelfs schade veroorzaken aan je auto. Een goedkoop wasprogramma is vaak het beste, zolang er een voorwas gebeurt, stelt de organisatie.

Voorwassen

Vooral voorwassen is volgens de Duitse wegenwacht van groot belang wanneer je je auto door de wasstraat haalt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren met een stoomstraal of een chemische schuimlaag die het hardnekkige vuil op de autolak losweekt en voorkomt dat vuildeeltjes, zand, zout en steentjes als schuurpapier op de lak inwerken en krassen veroorzaken.

Meer kwaad dan goed

Vervolgens zijn goedkope, standaard wasprogramma’s voldoende. “Dure premiumprogramma’s met bodemreiniging zijn niet nodig en kunnen zelfs tot problemen leiden”, aldus de bond. “Bij oudere voertuigen kan bij het reinigen van de bodemplaat vocht binnendringen via openingen in de bodem. Moderne voertuigen zijn daarentegen aan de onderkant meestal met plastic bedekt, waardoor het overbodig is om de onderkant te wassen als bescherming tegen corrosie.”

‘Regen reinigt de bodem’

De enige keer dat het raadzaam is om te doen, is in het voorjaar wanneer je zeker weet dat er niet meer gestrooid zal worden. Op die manier kunnen op die manier eventuele laatste zoutresten weggespoeld worden om roestvorming te voorkomen. Maar bodemreiniging kan over het algemeen aan de regen worden overgelaten, aldus de ADAC. Rijden op nat wegdek verwijdert ook vuil en modder van de bodem.

Een behande­ling met wax blijft zo’n drie tot zes maanden zitten en de wax komt dan op plekken waar je zelf niet bij komt

Waxprogramma is wel goed

Ter bescherming tegen zonnestralen, hars, uitwerpselen van vogels en plakkerig stuifmeel, is het volgens de ADAC wel verstandig om de lak na reiniging te behandelen. Een behandeling met wax blijft ongeveer drie tot zes maanden zitten en de wax komt dan op plekken waar je zelf niet bij kunt komen. Een sealing-behandeling door een professioneel poetsbedrijf kan zelfs tot een jaar meegaan. Eventuele lakschade door bijvoorbeeld opspattende steentjes dient volgens de ADAC direct te worden behandeld met een lakstift om verdere roestschade en dure reparaties te voorkomen.

