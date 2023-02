GETEST. Nissan Ariya: “Hij zal comfortabel rijden op biljartvlakke wegen, maar die vind je in België niet zo vaak”

Voor elektri­sche wagens vind je meer info over de koetswerk­kleu­ren dan over de batterij”: wat is de bruto- en nettocapa­ci­teit en waarom is dat belangrijk?

Wil je als klant goed geïnformeerd kiezen uit elektrische auto’s, dan weet je maar beter hoe groot de batterij écht is. Maar in de praktijk is die informatie niet altijd even makkelijk te vinden. “Niet alleen zijn er verschillende meetmethodes, zelfs de eenvoudigste data zijn niet altijd beschikbaar”, zegt onze mobiliteitsexpert Brecht Vanhaelewyn. Hij legt uit waar je op moet letten en waarom dat zo belangrijk is.

1 februari