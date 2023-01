GETEST. Is de Auto van het Jaar echt je geld waard? Onze autokenner testte het uit: “Een uitstekende wegligging, maar dat interieur”

Tesla dicht bij deal over bouw nieuwe fabriek Indonesië

Tesla is dicht bij een voorlopige deal met de Indonesische overheid over de bouw van een fabriek in het land. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Volgens de ingewijden zouden bij die nieuwe fabriek jaarlijks wel een miljoen elektrische auto's van Tesla van de band kunnen gaan rollen.

