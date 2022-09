GETEST. Het eerste elektrische VW-busje: “Veel laadruimte, maar er mag maximaal iets meer dan 500 kilo in... inclusief de passagiers”

GETEST. Toyota’s eerste volledig elektri­sche wagen: “Zelfs op het trage parcours bleven maar 315 van de beloofde 411 kilometer rijbereik over”

De eerste volledig elektrische auto van Toyota liet geruime tijd op zich wachten, maar nu is hij dan toch eindelijk daar: de bZ4X. Onze autokenners Joost Bolle en Brecht Vanhaelewyn lichtten deze primeur in het gamma van de Japanse autobouwer door. “Van een merk dat top is in hybrideauto’s, valt het energiebeheer toch wel tegen.”

15 juli