GETEST. De Yamaha Booster, een combinatie van bromfiets en e-bike: “Torenhoge funfactor”

Getest “Cowboy heeft elektrisch fietsen cool gemaakt. Maar voor net geen 3.000 euro moet ook de service nu volgen”: onze expert fietst met de C4 en C4ST

Geen fietsmerk dat zo vaak het nieuws haalt als het Belgische Cowboy: de startup kwam namelijk in woelige financiële wateren terecht. Maar hoe goed rijdt een Cowboy, het merk dat de elektrische fiets cool heeft gemaakt? Onze testrijder Arno Jaspers trok op pad met de laatste generatie C4 en C4ST om te checken of de e-bike van net geen 3.000 euro zijn geld waard is. “Veel praktischer dan je van zo’n designobject zou verwachten, al vraag ik me toch af welk doelpubliek Cowboy voor ogen heeft.”