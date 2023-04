GETEST: Cowboy C4 en C4ST: “Dit merk heeft elektrisch fietsen cool gemaakt. Maar voor die prijs moet het méér waarmaken”

Mijnenergie Dit is de ideale diepvries­tem­pe­ra­tuur voor je eten én je portemon­nee

Een diepvries verbruikt al snel vele tientallen euro's per jaar. Die energiekost schiet zelfs nog de hoogte in wanneer je het toestel niet op de juiste manier gebruikt en onderhoudt. Wil je niet alleen je voeding maar ook je centen optimaal bewaren? Mijnenergie.be zocht uit waar er besparingspotentieel schuilt in het koudste apparaat van je woning.