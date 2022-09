Gemiddelde Vlaming pendelt 22,9 kilometer naar het werk: dit kan je besparen als je voor de e-bike kiest

Tien maal goedkoper

Om te beginnen is er het kostenplaatje. Een elektrische fiets koop je niet voor een habbekrats, maar een auto al helemaal niet. Waar je voor een kleine 1.000 euro al met een e-bike rondrijdt, moet je voor een nieuwe auto minstens het tienvoud neertellen: de Dacia Sandero is momenteel de goedkoopste wagen die je in ons land kan verkrijgen en die kost je 10.990 euro, zónder franjes.

Brandstof vs. opladen

En dan is er de brandstofprijs. Momenteel betaal je in België 1,85 euro voor een liter Euro 95, 1,92 euro voor een liter Euro 98 en 2,02 euro voor een liter diesel. Met een middelgrote benzinewagen kom je met een liter brandstof ongeveer 14 kilometer ver.

Om de gemiddelde 22,9 kilometer naar je werk en terug te overbruggen, ben je dan al gauw zo’n 6 euro kwijt. Zetten we daar de energieprijs voor de elektrische ondersteuning van je e-bike tegenover, kost de heen- en terugrit je ongeveer 15 cent, berekend op de actuele hoge mediaanprijs van 0,42 euro/kWh bij een gemiddeld verbruik van 100 Wh per 12 à 14 km. Een groot verschil dus. En met wat geluk kan je de batterij van je fiets zelfs op het werk opladen.

Extra loon

Daarbovenop genieten werknemers die naar hun werkplek trappen en daarvoor een fietsvergoeding ontvangen van een belastingvoordeel. In 2022 ben je op een fietsvergoeding tot 0,25 euro per getrapte kilometer geen belastingen verschuldigd. Kent je werkgever je dit extralegale voordeel toe en betaalt hij/zij je 0,25 euro per afgelegde kilometer, krijg je voor je tocht van 22,9 x 2 km bijgevolg 11,45 euro netto per dag op je rekening. Werk je voltijds en fiets je in september 22 dagen naar het werk, levert die inspanning je eind deze maand een mooi extraatje van 251,9 euro op. Een wagen kost je daarentegen alleen maar geld. Naast de brandstofkost is er zo ook nog de verplichte verzekering, verkeersbelasting, keuring…

Goed voor je gezondheid én de natuur

Ook je gezondheid heeft baat bij de elektrische fiets. Het aantal calorieën dat je verbrandt hangt af van je gewicht, de snelheid waarmee je fietst en het niveau van trapondersteuning, maar ook het weer en de staat en hellingsgraad van het wegdek spelen een rol. Grosso modo mag je echter rekenen op een verbranding van zo’n 154 kcal voor een uurtje fietsen bij hoge trapondersteuning, 206 kcal bij normale ondersteuning en 252 kcal bij lage trapondersteuning. Kies je ervoor vet te verbranden in plaats van fossiele brandstoffen, is dit bovendien beter voor het milieu.

Hoeveel tijd kost elektrisch fietsen?

Met een e-bike krijg je ondersteuning tot 25 km/u. Aan volle snelheid komt de gemiddelde werknemer dus na een klein uurtje trappen toe op het werk. Wil je er wat meer vaart achter zetten, kan je opteren voor een speedpedelec, waarmee je tot 45 km/u rijdt. De e-bike haalt weliswaar lagere snelheden dan de wagen, maar in de praktijk raak je toch vaak vlotter op je bestemming. De tijd die je verliest in de file of met het zoeken naar een parkeerplek hoef je er immers niet bij op te tellen.

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.