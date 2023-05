Geen budget voor een e-bike? Tover je gewone fiets om tot een elektrische: “Een ombouwpakket heb je al voor 600 à 700 euro”

Verkoop bakfietsen explodeert : wat moet je weten als je er een koopt? “Overtre­ding kan je boete tot 250 euro kosten”

Het aantal verkochte bakfietsen in ons land verachtvoudigde het voorbije jaar tot bijna 10.000 stuks. Overweeg je zelf ook om een bakfiets aan te schaffen? Dan kan het geen kwaad even stil te staan bij de verkeersregels en de kosten. Mag een volwassenen ook in de bak meerijden? En wat kost het je om de fiets te verzekeren?