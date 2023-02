“Gebruiksvriendelijke e-bike van topklasse voor net geen 3.000 euro”: Onze mobiliteitsexpert test de Lekker Jordaan GT

Kofferbak te klein? Zo krijg je toch meer spullen mee op autovakan­tie

Ski’s, slaapzakken of een complete kampeeruitrusting: meer bagageruimte in je auto is soms handig, of zelfs broodnodig. En het is ook mogelijk om ervoor te zorgen dat je meer kunt meenemen op reis. Waar moet je op letten en wat moet je vooral niet doen?