Garantie op een tweedehandswagen, hoe zit dat precies? “‘Gekeurd voor verkoop’ geeft geen enkele indicatie over staat van de auto”

En als je eens voor de goedkoop­ste auto ging? Onze autokenner test bud­get-gezinswa­gen Dacia Sandero

Er is niet alleen de inflatie. Ook de lange wachttijden zorgen ervoor dat auto’s almaar duurder worden. Pakweg drie jaar geleden kon je nog kiezen uit meer dan een handvol modellen van minder dan 10.000 euro. Nu vind je geen enkele auto meer onder die prijs. Onze autokenner Joost Bolle ging op zoek naar de laagst geprijsde wagens in drie categorieën en onderwierp ze aan een test. In deze tweede aflevering is de Dacia Sandero aan de beurt, een compacte gezinswagen voor koppels of gezinnen met kleine kinderen. “Dit is een echte prijskraker. Het enige wat je niet koopt is status.”

16 augustus