Filmauto uit The Fast and the Furious wordt verkocht voor het goede doel: slechts 6.000 euro op de teller en een paar miljoen euro waard

Een autodealer uit München heeft een Japanse coupé met een rijke geschiedenis in de aanbieding. Het gaat om de Nissan GT-R van wijlen Paul Walker uit de filmreeks The Fast and the Furious , die later dit jaar geveild wordt.

Tijdens het draaien van de negendelige filmreeks van The Fast and the Furious zijn ongeveer 2.500 auto’s vernietigd. Omgerekend zou het gaan om ongeveer één gecrashte auto per 49 seconden in de films. Gelukkig voor de hardcore fans van de films behoorde één specifieke auto niet tot de slachtoffers.

Uniek exemplaar

Het gaat om de blauwe Nissan R34 Skyline, uit deel vier van de serie, die bewaard is gebleven. Deze Nissan had al een cultstatus bij liefhebbers van sportieve auto’s voordat het model debuteerde op het filmscherm, maar door de filmreeks is de sportwagen een regelrechte legende geworden.

De film-GT-R is een uniek exemplaar dat speciaal door Kaizo Industries is samengesteld voor de opnames en met medewerking van hoofdrolspeler Paul Walker, die in 2013 omkwam bij een auto-ongeluk. Op aangeven van Walker heeft de auto bijvoorbeeld geen naamplaatjes of stickers omdat hij geen ‘stickerbommenwerper’ wilde besturen.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De supersnelle Nissan uit de filmreeks The Fast and the Furious. © GTA

‘Bayside Blue’

De ‘Bayside Blue’ kleur oogt alsof de auto gisteren uit de showroom kwam en zo is het ook wel een beetje, want de Nissan heeft slechts 6.000 kilometer gereden. De twin-turbo 2.6-liter zescilinder voorin is maar liefst 550 pk sterk. De auto is voorzien van een Nismo-sportonderstel, een sportuitlaat, bodykit, rolkooi, alcantara interieur en de voor de film geïnstalleerde boordcomputer, inclusief een op maat gemaakt head-up display.

Als je bedenkt dat standaard promotievoertuigen uit de The Fast and The Furious-films al voor meer dan 800.000 euro van eigenaar zijn gewisseld, is de geschatte verkoopprijs van vijf miljoen euro voor deze zeer bijzondere Japanse filmauto niet verwonderlijk. De verkoper wil de opbrengst voor een groot deel schenken aan de stichting ‘Reach out worldwide’ van Paul Walker. Bij de auto zit ook een grote hoeveelheid filmmemorabilia. Het is niet bekend wanneer de auto exact wordt geveild.

Lees ook: