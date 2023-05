Fietsvergoeding voor iedereen vanaf mei: zo snel haal je je nieuwe (elektrische) fiets eruit

HLN ShopSinds 1 mei kan iedere werknemer in de privésector zijn loon letterlijk de hoogte in trappen: een nieuwe cao maakt de fietsvergoeding voortaan immers in elke onderneming verplicht. Investeren in een nieuwe (elektrische) fiets loont dus, maar hoe snel kan je die tweewieler precies terugverdienen? HLN Shop maakt de rekensom.

Koning Auto, ook bij korte afstanden

Uit cijfers blijkt dat een meerderheid van 55 procent van de werknemers die op minder dan 5 kilometer van het werk wonen, nog steeds voor de wagen opteert om op de werkplek te raken. Een nieuwe wet wil daar nu graag verandering in brengen: vanaf 1 mei moeten werkgevers hun naar het werk fietsend personeel 0,27 euro uitbetalen voor elke tussen de woonplaats en het werk getrapte kilometer. Deze fietsvergoeding geldt voor een maximum van 40 kilometer per dag en is bovendien vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen.



Ga je met je tweewieler de baan op? Doe dat dan veilig: via de HLN Shop koop je nu allerlei fietsaccessoires - zoals helmen, tassen en pompen - aan voordeelprijs.

Ontving je ze al, dan verandert er niets en blijf je gewoon van het voordeel genieten. Maar voor werknemers bij wie de fietsvergoeding nog niet in het loonpakket zat, maakt ze vanaf mei een wezenlijk verschil op de loonbrief.

Tot honderden euro's extra

Een snelle rekenoefening leert dat wie 20 kilometer naar het werk fietst - en dus ook 20 kilometer terug naar huis - dagelijks al gauw 10,8 euro bij het loon ziet aantikken (0,27 euro x 20 x 2).

Werk je in mei in een voltijds regime 20 dagen - de drie wettelijke feestdagen reeds in mindering gebracht - ontvang je zo op het einde van de maand 216 euro bovenop je loon. Netto. In juni cash je voor 22 werkdagen zelfs 237,6 euro.



Op zoek naar jouw perfecte elektrische (plooi)fiets? De HLN Shop biedt tijdelijk een selectie tweewielers aan, met voor- of middenmotor, met tot wel 1.000 euro korting.

Zéér snel terugverdiend

Aangezien Belgen gemiddeld effectief op zo’n 20 kilometer van het werk wonen, en we af en toe al eens graag een vakantiedag nemen, is een maandelijks bedrag van 200 euro bovenop het loon voor heel wat fietsende werknemers niet onrealistisch. Dit komt neer op een ‘extraatje’ van zo’n 2.400 euro per jaar. Plaatsen we daar de gemiddelde kostprijs van een fiets tegenover, zien we dat je die tweewieler in een mum van tijd hebt terugverdiend.

Een klassieke fiets kost gemiddeld 400 euro en heb je zo op een luttele twee maanden bijeen getrapt. Maar we begrijpen dat je voor zulke afstand liever enige ondersteuning krijgt. Voor een elektrisch exemplaar tast je een stuk dieper in de buidel: reken al snel op 1.000 euro voor een budgetfiets, tot zelfs 10.000 euro voor een uiterst exclusief model. De voordeligste e-bike heb je dan echter rond september al terugverdiend. Vanaf dan levert je fiets je vrijwel enkel nog winst op.

Lees meer:

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.