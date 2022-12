Fietsen met je hond aan de leiband? Let op voor boetes: “De wettelijke regels zijn duidelijk”

Een hond in een fietsmand of een kat op de schoot in de auto: baasjes beschouwen alsmaar vaker hun huisdier als een deel van de familie en nemen het daarom overal mee naartoe. Leuk om te zien, maar mag dat allemaal wel? Mag je bijvoorbeeld tijdens het joggen je hond aan de lijn houden? Wij vroegen het aan verkeersinstituut VIAS.

Een hond die vrolijk naast zijn fietsende baasje wandelt. Qua schattigheid kan het zeker tellen, maar is zoiets ook toegelaten volgens het verkeersreglement? “De wetgeving verbiedt fietsers en bromfietsers meerdere dingen”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut VIAS. “Je mag niet rijden zonder het stuur vast te houden of zonder de voeten op de pedalen of op de voetsteunen te hebben. Ook is het verboden om zich te laten voorttrekken of een dier aan ‘het leizeel’ te houden.”

Wat wil dat precies zeggen? “Het is niet toegestaan om met je hond te fietsen, met een leiband of ander hulpmiddel. Dat geldt zowel voor gewone fietsen, elektrische fietsen als speed pedelecs. Doe je dat toch? Dan kan je een boete krijgen van 58 euro.” Opvallend weetje: in Duitsland is met je hond fietsen wel toegelaten.

Over joggen met je hond staat er niets in het Belgische verkeersreglement. Je mag er dus van uitgaan dat dat wel is toegelaten. “Al is het in dat geval wel belangrijk dat je je hond onder controle kunt houden, en je huisdier niet met jou gaat lopen. De verkeersveiligheid moet echt voorop staan.”

Quote Een honden­fiets­mand is in België toegestaan. Je moet er alleen op letten dat de mand of je huisdier het voorlicht of de reflector niet bedekt. Stef Willems van verkeersinstituut VIAS

En in de fietsmand?

“Huisdieren worden in het verkeersreglement beschouwd als lading. En ook voor een lading gelden specifieke voorschriften”, zegt Willems. “Zo mag een lading de zichtbaarheid van de bestuurder niet hinderen, en mag het geen gevaar voor andere weggebruikers vormen. Verder mag het ook geen schade veroorzaken aan de openbare weg, de stabiliteit van de weg in gedrang brengen of de lichten en reflectoren onzichtbaar maken.”

Wat betekent dat concreet? “Een hondenfietsmand is in België toegestaan. Je moet er alleen op letten dat de mand of je huisdier het voorlicht of de reflector niet bedekt. Wil je het meeste comfort voor je hond of kat? Kies dan voor een fietskar. Die is ruim genoeg en bovendien kan je huisdier er zeker niet uit springen of vallen.”

Wat met de auto?

“In de auto gelden dezelfde ‘ladingregels’. Je huisdier mag dus jouw controle over het stuur en je bewegingsvrijheid niet belemmeren. Het is dus sterk aangeraden om je hond of kat vast te maken met een speciale gordel. Al is het het beste om je huisdier in een bench te zetten. Dat is echt het veiligste bij een ongeval.”

Lees ook