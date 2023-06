Expert ziet grote toekomst voor elektrisch vliegen: “Brussel-Amsterdam zal je het snelst met elektrisch vliegtuig kunnen doen”

Is rijden op ‘e-fuel’ écht een goed alterna­tief voor elektri­sche auto’s? “Alle studies wijzen in dezelfde richting”

Tegen de verwachtingen in hield Europa recent de deur nog op een kier voor de verbrandingsmotor. Ook na 2035 mogen constructeurs een auto met verbrandingsmotor nog verkopen, tenminste als die op ‘e-fuel’ bolt. Wat is dat precies en hoeven we dan niet met z’n allen een stekkerwagen? Professor duurzame mobiliteit Maarten Messagie (VUB) spreekt zich uit over de toekomst van e-fuel: zinvol of niet?