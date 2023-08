EXCLUSIEF GETEST. Forthing U-Tour: “Voor de auto die je krijgt, is de prijs gewoon indrukwekkend”

Getest “Dit is toch écht een dooddoener!”: Wij testen de nieuwe elektri­sche fiets van Veloretti

Het Nederlandse Veloretti bracht twee jaar geleden zijn eerste elektrische fietsen uit, de ‘Two’. Het merk wil zijn aanwezigheid op de markt verder versterken, en stak daarom de originele Electric Ace en Electric Ivy heren- en damesfiets in een volledig nieuw jasje. Maar kan dat ook onze mobiliteitsexpert Arno Jaspers overtuigen? “De prijs bedraagt 3.299 euro, en dit minpunt doet me twijfelen of het dat prijskaartje wel waard is.”