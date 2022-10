Even swipen tijdens het rijden kan je 174 euro kosten: experts geven advies om je smartphone veilig te gebruiken in de auto

Twee procent van de tijd rijden we met onze gsm in de hand, zo blijkt uit onderzoek. Nochtans bedraagt de boete voor smartphonegebruik achter het stuur al 174 euro, zelfs als je het toestel gewoon vasthoudt zonder het te gebruiken. Maar hoe gebruik je dan best je smartphone in de wagen? “Laat je gsm zeker niet rondslingeren op de passagierszetel of je schoot”, zeggen professor verkeerskunde Tom Brijs (UHasselt) en Stef Willems van Vias, die enkele veilige opties geven.