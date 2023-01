Eurostar rijdt door Brexit opzettelijk met honderden lege zitplekken

Eurostar worstelt sinds de Brexit met de paspoortcontroles. Die zijn sinds het Verenigd Koninkrijk de EU verliet veel tijdrovender geworden. Want zoals de Britse regering in de terugtrekkingsovereenkomst heeft gevraagd, moeten Britse reizigers in beide richtingen hun paspoort laten afstempelen door EU-grensbeambten. Ook de Europese bezoekers worden onderworpen aan strengere controles bij de UK Border Force-posten in de stations op het Europese vasteland.

Maar niet elk station waar de trein halt houdt, heeft genoeg ruimte en voldoende infrastructuur om alle reizigers tijdig doorheen de grenscontrole te loodsen. De Eurstarvoorzieningen in de stations werden initieel ontworpen om passagiersstromen binnen de EU te verwerken, met minimale administratieve vereisten voor de meeste passagiers. Sinds 2020 zijn de verwerkingstijden echter met minstens 30% gestegen, wat lange wachttijden voor reizigers veroorzaakt.

Quote We zijn een Europees bedrijf. Ons doel is om de mobiliteit te vergroten. CEO Gwendoline Cazenave, Eurostar

Begrenzing capaciteit

De Britse vervoerder heeft daarom besloten dat de eerste golf ochtendtreinen vanuit Londen en continentaal Europa maximaal 550 passagiers mogen vervoeren. Daardoor blijven maar liefst 350 stoelen, of 39 procent van de totale capaciteit, leeg. Later op de dag kunnen wel meer stoelen worden gevuld.

Eurostar heeft het aantal treinen tussen Londen en Parijs al teruggebracht van 18 naar 14 per dag. Daarnaast is ook de capaciteit op Amsterdam Centraal zeer beperkt. Er vertrekken dagelijks treinen die voor 78 procent leeg zijn. Slechts 250 van de 900 zitplaatsen worden verkocht wegens de strenge grenscontroles. Daarbovenop kunnen nog eens 175 passagiers niet worden opgepikt in Rotterdam. De Eurostartrein verlaat daardoor halfleeg Nederland. Wel stopt de trein voor meer reizigers bij ons, in Brussel-Zuid.

Verbetering van faciliteiten in Amsterdam

“We zijn expert geworden in het begrenzen van de capaciteit van onze treinen”, aldus de CEO van Eurostar, Gwendoline Cazenave. “Het is jammer dat we niet genoeg zitplaatsen kunnen aanbieden door deze opstoppingen in de stations. We zijn een Europees bedrijf. Ons doel is om de mobiliteit te vergroten.”

Toch is er ook beterschap in het vooruitzicht. Vanaf 2025 zouden er verbeterde faciliteiten komen in het station van Amsterdam. 600 passagiers zouden dan kunnen instappen, ongeveer twee derde van de capaciteit.

En dan zijn er ook nog de stations in het Britse Kent, Ebbsfleet en Ashford. De plannen om de Eurostar in deze steden te laten stoppen, zijn voorlopig op de lange baan geschoven. Zolang de capaciteitsproblemen in de hoofdsteden niet zijn opgelost, zal Eurostar deze drie stations niet opnemen in zijn reistraject.

Volledig scherm Eurostar CEO Gwendoline Cazenave tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag in Brussel-Zuid met op de achtergrond het nieuwe logo. © BELGA

Brussel-Zuid als centrum van Eurostarnetwerk

Tijdens de voorstelling van het nieuwe logo, dat gepaard ging met de aankondiging van de fusie met Thalys, vertelde Cazenave dat het bedrijf wil groeien van 19 miljoen passagiers in 2019 tot 30 miljoen in 2030. Eurostar en Thalys zullen een getrouwheidsprogramma delen en de verbindingen in de knooppuntstations zullen verbeteren, met Brussel-Zuid als centrum van het netwerk.