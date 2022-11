Europa wil ook uitstootnormen voor elektrische auto's

Bij de zogenaamde Euro 7-eisen voor voertuigen worden limieten opgelegd voor de vervuiling met fijnstof, die wordt veroorzaakt door banden en remmen. Over twee jaar komt de Europese Commissie met een rapport waarin meetmethodes voor deze emissies in kaart worden gebracht.

Microplastics

Het gaat om deeltjes tot 10 nanometer. Deze microscopische deeltjes komen vaak via het oppervlaktewater en rivieren als microplastics in de voedselketen terecht. Alleen al in Europa komt door deze slijtage een half miljoen ton aan microscopisch kleine deeltjes vrij in het milieu, schatten onderzoekers. Er zijn al filters ontwikkeld die het fijnstof van rubber aan banden leggen, maar die zien er nog lomp en weinig aerodynamisch uit.