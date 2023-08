EU beloofde afschaffing van pasjes voor laadpalen, en lost die belofte maar half in

Terwijl je overal met gangbare betaalmiddelen - geld of op z’n minst een betaalkaart - fossiele brandstof kan tanken, is dat voor elektriciteit toch een veel genuanceerder verhaal. Bij slechts een klein aantal laadpalen kan je vandaag met een betaalkaart terecht. In plaats daarvan is een systeem met pasjes (of apps) van specifieke providers courant. Je kan daarmee stroom tappen bij specifieke netwerken, maar niet bij eender welke laadpaal. Daarom hebben heel wat gebruikers van een elektrische auto meer dan één pasje op zak. Zeker als je vaak naar het buitenland trekt, is dat een goed idee. De verplichting om met specifieke providers te werken is echter omslachtig, gaat soms gepaard met een ondoorzichtige prijzenstructuur en kan zelfs vaste kosten (zoals een abonnement) met zich meebrengen. Europa wil van dat systeem af. Laadpalen moeten een duidelijke prijs afficheren en je moet met een traditionele betaal- of kredietkaart kunnen afrekenen.

De richtlijn zoals die nu is goedgekeurd gaat in vanaf 1 januari 2027. In vergelijking met eerdere ontwerpen is ze echter op cruciale punten aangepast. Zo zijn de nieuwe verplichtingen niet van toepassing op alle laadpalen, hoewel dat oorspronkelijk wél de bedoeling was. Alleen laadpalen die 50kW of meer leveren zullen eraan moeten voldoen. Dat zijn zogeheten ‘snellaadpalen’ die je vooral op en rond snelwegen vindt en soms zelfs een debiet tot 250 kW hebben. Palen op traditionele parkeerplaatsen, in steden en dorpen hebben meestal een veel lager debiet tussen 7 en 11 kW. Dat is wat men trage laadpalen noemt. Het kan - afhankelijk van de grootte van de batterij- soms een hele nacht duren om een elektrische auto op te laden . Voor die laadpalen blijft het huidige systeem van de specifieke operatoren gewoon van toepassing.



Grote verplaatsingen met een elektrische auto - reizen dus - zullen dankzij de nieuwe richtlijn eenvoudiger worden. Maar wie in het buitenland - waar de stroom ook meestal goedkoper is - alsnog gebruik wil maken van lokale laadpalen met een tragere laadsnelheid, zal ook na 2027 nog steeds moeten werken met pasjes of apps van één of meerdere providers.