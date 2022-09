Eten of op je laptop werken in de wagen? Dit automerk pakt uit met het kantelbare ‘dienbladstuur’

MOTORTEST: “Een Gasgas SM 700 kopen is ook een beetje afscheid nemen van je rijbewijs”

Gasgas is een Spaans motormerk dat in 2019 opgekocht werd door de Pierer AG. Die industriereus is de drijvende kracht achter de merken KTM en Husqvarna en de eerste nieuwe Gasgas is dan ook weinig meer dan een kopie van een ouder KTM model. Nota bene eentje dat we ook al zagen opduiken met Husqvarna kleuren. Onze motorexpert Arno Jaspers trok er op uit met de Gasgas 700SM en zocht uit waar nu net de subtiele verschillen zitten: “De adrenaline druipt er vanaf: op deze motor is je rijbewijs altijd in gevaar.”

22 augustus