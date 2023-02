“Er zijn 4 redenen waarom een elektrische auto een ander soort banden nodig heeft”: onze mobiliteitsexpert geeft advies

“Sorry, ik mag je niet zeggen of de Belgische koning er eentje heeft”: onze autokenner testte de Mercedes-Benz S 680 GUARD 4MATIC, die zelfs een bomaanslag overleeft

Toppolitici, koningen, diplomaten en superrijken hebben een chauffeur. Maar in woelige contreien hebben sommigen ook een auto nodig die de inslag van een schouderraket weglacht, met ruiten bestand tegen een machinegeweer en wielen die desnoods op vier platte banden nog een vluchtweg vinden. Onze autokenner Joost Bolle reed ermee. Of liever: hij leerde ermee rijden, onder het waakzame oog van de instructeur: “Je hebt net iets te laat gereageerd. Nu is je prominente passagier misschien dood. En jij ook.”