“Er zijn 2 oorzaken voor een lager rijbereik op koude dagen”: prof legt uit hoe je je elektrische wagen beter laat presteren

“Als je elektrische auto een warmtepomp heeft, is die al beter uitgerust tegen de kou. Die werkt net zoals een warmtepomp in huis als een omgekeerde koelkast: hij haalt warmte uit de buitenlucht om de binnenkant te verwarmen. Het lijkt erop dat er met -10°C buiten niet veel warmte te halen valt, maar dat weerlegt prof. Van den Bossche meteen: “Dat kan wel, als je aan die buitentemperatuur nog warmte onttrekt tot die -12°C bedraagt.”

Minder capaciteit

Daarnaast is er nog een tweede oorzaak dat het rijbereik vermindert: “De capaciteit van koude batterijen daalt, waardoor die steeds minder snel elektriciteit kunnen leveren. Reken daardoor toch op 25 à 30 procent minder rijbereik bij deze temperaturen. Vooral in het begin van de rit, als de batterij koud is, is de inwendige weerstand van de batterij groter. Die wordt wel kleiner eens je aan het rijden bent.”

“Sommige batterijen zijn bij felle kou ook minder ontvankelijk voor snelladers: ze gaan dan minder snel laden dan anders en hebben dus meer tijd nodig. Wat je ook moet weten, is dat het echt niet goed is om een wagen met een volledig platte batterij in de kou te laten staan: dat kan de batterijcapaciteit aantasten. Net zoals het niet goed is om een volledig opgeladen batterij in de hitte te laten staan. Batterijen werken het best bij een temperatuur van 20 tot 30°C. Net zoals een mens trouwens.”