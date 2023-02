Engelse franchise: bij grote schadegevallen met je auto krijg je veel meer terugbetaald dan bij een vaste variant

IndependerDe franchise in je autoverzekering bepaalt het bedrag dat je zelf moet ophoesten als je een schadegeval hebt. Maar er zijn verschillende formules waaruit de verzekeraar of jij kan kiezen. Independer.be adviseert.

Wat is de franchise?

De vrijstelling of franchise is het in je verzekeringscontract vastgelegde bedrag dat je zélf moet betalen als je een schadegeval hebt waarbij je in fout bent. Het bedrag van de franchise verschilt van contract tot contract, van verzekeraar tot verzekeraar en van de ene autoverzekering tot de andere.

Bij welke autoverzekeringen zijn ze van toepassing?

Bij de autoverzekering BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) komt er meestal geen franchise aan te pas. Deze verzekering dekt de schade aan derden wanneer jij aansprakelijk bent bij een ongeval. Alleen bij jonge bestuurders of bestuurders die al een ongevallenverleden hebben, staat er soms wel een vrijstelling in de polis vermeld. Dat komt omdat de verzekeraar op die manier zijn klant wil aansporen voorzichtiger te rijden.



Ook bij de mini-omnium of kleine omnium staat meestal geen franchise vermeld. Sommige verzekeraars passen er nog wel één toe voor de waarborg diefstal. Voor brand, natuurkrachten en glasbreuk is dat meestal niet het geval.



Bij de full-omnium staat er altijd een franchise in het contract, zeker bij de waarborg materiële schade. De full-omnium dekt immers ook je eigen schade, ook al heb je die zelf veroorzaakt.



Welke soorten franchises bestaan er?

Voor de omniumverzekering bestaan er drie soorten franchises. Soms kiest de verzekeraar die zelf, soms kun je ook zelf kiezen voor je je contract tekent.

1. Vaste franchise

In dit geval weet je vooraf het exacte bedrag van de franchise in euro. Dat bedrag is opgenomen bij de voorwaarden in je contract. Je betaalt de franchise bij elk schadegeval.

Voorbeeld: Je hebt een ongeval en je materiële schade bedraagt 5.000 euro. Je franchise bedraagt dan bijvoorbeeld 300 euro.

2. Procentuele franchise

De vrijstelling komt overeen met een bepaald percentage van de verzekerde waarde van je wagen.

Voorbeeld: je hebt een ongeval en 5.000 euro kosten. De verzekerde waarde van je wagen is 30.000 euro, je franchise 2,5 procent. Dan is de vrijstelling die je zelf ten laste moet nemen dus 750 euro.

3. Engelse franchise

Hierbij betaal je enkel het schadebedrag, als de schade kleiner is dan het franchisebedrag dat vooraf is afgesproken. Is de schade groter dan het bedrag van de vrijstelling, dan krijg je alle herstellingskosten terugbetaald, inclusief de vrijstelling.

Voorbeeld: Je hebt een Engelse franchise van 750 euro. Heb je een ongeval met bijvoorbeeld 1.000 euro aan schade, dan betaalt je verzekeringsmaatschappij dit volledige schadebedrag terug. Heb je een schadegeval van 730 euro, dan moet je dat volledig zelf betalen.

Het grote voordeel van de Engelse franchise is dat je bij grote schadegevallen veel meer terugkrijgt dan in het geval van een vaste franchise. Daar had je voor het schadegeval van 1.000 euro maar 250 euro teruggekregen, omdat je vrijstelling 750 euro bedroeg.

Kun je je premie verlagen door hogere franchise?

Heel wat verzekeraars bieden je de mogelijkheid de door hen voorgestelde franchise aan te passen. Als je ervoor kiest om een hogere franchise te kiezen dan bij een bepaalde verzekeraar gebruikelijk is, dan betaal je een lagere verzekeringspremie. Logisch ook, want als er schade is, zal je zelf voor een groter deel daarvan moeten opdraaien.

Als je in het verleden weinig of geen ongevallen hebt gehad, en je jezelf inschat als een veilige chauffeur, dan heeft een hogere franchise zeker zin voor een autoverzekering. Je betaalt elk jaar immers een flink lagere verzekeringspremie.

