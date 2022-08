Elektronische rijhulpjes op motorfietsen: “Fabrikanten doen àlles om hun motorfietsen als ‘veiliger’ aan te prijzen. Uiteraard zit er ook een hoop onzin bij”

98 procent van alcohol- en drugtests negatief tijdens Vlaamse verkeers­cam­pag­ne ‘Groot Gelijk’

Bij de alcohol- en drugtests in het kader van de Vlaamse verkeerscampagne ‘Groot Gelijk’ is 98 procent negatief uitgedraaid. De lokale en federale politie voerden van 27 juni tot 31 juli meer dan 98.000 testen uit in Vlaanderen, zo melden de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters en de Federale Politie donderdag in een persbericht.

11 augustus