Elektrische wagen zet schip in lichterlaaie. Mag je e-auto binnenkort nog op de ferry?

Motor van Sandra (42) werd vier keer afgekeurd omwille van een sticker: "Dit is afkeuren voor de sport"

Vijf jaar had Sandra Bonjé (42) niet meer op haar motor gereden, maar deze zomer besloot ze toch weer op twee wielen door te brengen. Ze kocht een tweedehands Yamaha om mee te toeren, maar de keuring voor tweedehands motoren - die sinds januari van dit jaar in voege is getreden - verliep niet zoals verwacht. “Uiteindelijk moest ik vijf keer naar de keuring met een probleem dat er geen was. Elke keer werd er een nieuwe vereiste verzonnen waaraan ik niet voldeed”. Wat het ogenschijnlijk oplosbare probleem was? Een stickertje...