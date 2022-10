Elektrische auto’s veroorzaken 50 procent meer ongevallen met schade dan benzinewagens: hoe komt dat?

Aantal snelheids­dui­vels neemt elk jaar toe: deze politiezo­nes klissen de meeste hardrij­ders

Het aantal vastgestelde snelheidsovertredingen in België neemt jaar na jaar toe. Opvallend is de stijging van het aantal overtredingen met meer dan 40 km/u boven de maximumsnelheid. Stef Willems van Vias legt uit hoe we ons gedrag kunnen aanpassen en wat helpt om geen verkeersinbreuken te plegen. We geven ook een overzicht per politiezone van het aantal gekliste snelheidsduivels.

13 oktober