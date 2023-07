Elektrische auto maakt meer herrie dan auto met verbrandingsmotor (en Tesla is een van de luidruchtigste)

Expert vernieti­gend voor plan om nachtvluch­ten te verbieden: “Een vicepre­mier onwaardig”

Wat moeten we denken van het voorstel van federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) om alle nachtvluchten op Zaventem vanaf 2024 te schrappen? We vroegen het aan transporteconoom Wouter Dewulf (UAntwerpen) en die is niet mals. “Het is een politieke zet. En dan nog geen slimme.” Dewulf waarschuwt ook: “Zijn voorstel zet niet alleen duizenden jobs op de helling, het zal ook vakantiegangers treffen.”