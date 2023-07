“Elektrische auto gesleept? Dan verlies je je garantie”: dit staat je te doen bij panne met je EV

Minder pech, maar...

Op zich is er niet zo gek veel verschil tussen de formule ‘pechbijstand’ voor een elektrische wagen en voor een auto die rijdt op benzine of diesel. Alleen is de aard van de pechgevallen natuurlijk anders.

Bovendien heeft een e-auto niet zo veel pech, omdat hij minder bewegende delen heeft dan een auto met verbrandingsmotor. De wielaandrijving is bijvoorbeeld minder complex dan bij een gewone auto. De meeste problemen die zich voordoen hebben te maken met een elektrisch defect of een lege batterij. Schiet dus in actie als je de melding krijgt dat je nog maar 10 procent accu over hebt. Snel een laadstation zoeken is dan de boodschap.



Extra problemen vermijden bij pech? Lees alles wat je moet weten over de bijstandsverzekering.

Nooit (ver/snel) slepen

Een elektrische auto heeft geen neutrale stand. Daarom mag je hem ook nooit slepen, of enkel over een zeer korte afstand. Concreet wil dat zeggen: maximaal tien meter. Bovendien moet dat gebeuren tegen een snelheid van maximaal tien kilometer per uur. Anders riskeer je dat de batterij van de auto oververhit raakt.

Opgelet: als je je niet aan deze voorschriften van de constructeur houdt, kun je je garantie op je auto verliezen. Het enige wat je kunt doen als je pech hebt, is een takeldienst bellen die je kan takelen naar een garage of de dichtstbij gelegen laadpaal. Dat kost makkelijk 400 à 500 euro.

Beschik je over pechbijstand?

Het nut van een pechbijstand heeft weinig uitleg nodig als je ziet hoeveel de depannage kost. Let wel op: zelfs in de meest uitgebreide full omniumverzekering is een pechbijstand niet automatisch inbegrepen, maar een extra optie. Check dus je contract om te zien wat er precies in staat, en pas aan indien nodig.

Een pechbijstand kun je apart afsluiten bij automobilistenorganisaties, zoals VAB of Touring. Maar daarnaast kun je ook kiezen voor een formule in combinatie met je eigen autoverzekering. Een pechbijstand kun je zelfs op maat laten samenstellen. Je kunt het contract bijvoorbeeld uitbreiden met een vervangwagen als de jouwe hersteld moet worden na pech. Of je kunt de bijstand optioneel aanvullen met een medische reisbijstand, zodat je gerepatrieerd wordt, indien nodig. Op die manier loopt de prijs wel op tot meer dan 200 euro per jaar.

Bespaar 30 euro bij je gewone verzekeraar

Sluit je daarentegen een pechbijstand af bij de verzekeraar waar je ook je gewone autoverzekering hebt, dan kan je dat een korting tot 30 euro op de pechbijstand opleveren. Dat komt omdat je dan je verzekering in ‘pakket’ aankoopt.

De prijzen en voorwaarden van die pechbijstand verschillen van verzekeraar tot verzekeraar, net zoals de dekkingen waarop je recht hebt. Bij sommige verzekeraars is standaard een vervangwagen bij pech inbegrepen, bij andere verzekeraars moet je die als extra optie toevoegen.

Kijk ook goed na of de bijstand ook geldig is in heel Europa, want dat is een must als je met de auto op reis gaat. Check daarnaast of de bijstand geldt voor pech op je oprit. Bij sommige verzekeraars moet je een minimaal aantal kilometers van je woonplaats verwijderd zijn voor er een tussenkomst is.

Wat kost het?

Een kleine simulatie bij de verzekeraars aanwezig op Independer.be leverde ons prijzen voor de eenvoudigste formule pechbijstand op tussen 36 euro en 85 euro per jaar. Een andere verzekeraar combineert de formule met een familiale verzekering; voor dat pakket betaal je 145 euro. Vergelijken loont dus. Prijzen kunnen immers sterk verschillen, net zoals wat er precies verzekerd is.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees verder op Independer.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Independer.be.

Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering.