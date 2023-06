Elektrisch VW-hippiebusje ID.Buzz krijgt grotere versie met plaats voor 7 mensen

Noem het gerust één van de opmerkelijkste elektrische auto’s van de afgelopen jaren: de Volkswagen ID.Buzz. In een zee van (voornamelijk) elektrische SUV’s valt het model op. Het reikt de hand naar het verleden én collega Joost Bolle was meteen in de wolken van hoe het ding reed . De productie voor het eerste jaar was dan ook in een mum van tijd uitverkocht. Tot op heden was er alleen een versie met maximaal vijf zitplaatsen, maar daar komt nu verandering in.

Plaats voor zeven én een grotere batterij

Eigenlijk is de ID.Buzz best compact. Tenminste, in vergelijking met de traditioneel aangedreven Transporter, de echte afstammeling van het originele hippiebusje, nu klaar voor het pensioen. Ruimte voor vijf personen, dat is een beetje krap om als bus te worden gekwalificeerd. Laat staan als leefwagen - de camperversies zijn immers ook een integraal deel van de historie van dit model.

Maar Volkswagen past daar nu een mouw aan: tussen voor- en achterwielen wordt er 25 centimeter toegevoegd. Dat is meteen voldoende om ook interieurconfiguraties met zes of zeven zitplaatsen mogelijk te maken, in een 2/2/2 met zeven zetels met individuele armsteunen of in een 2/3/2-combinatie met een traditionele bank in het midden. De totale lengte tikt in deze versie net geen vijf meter aan. Aan hoogte en breedte wordt niet geraakt. Maar de kofferinhoud zwelt natuurlijk wel. Er past nu tot 2.496 liter in - meer dan in sommige bestelwagens (1.340 liter met vijf zitplaatsen in gebruik). Niet verrassend, want de ID.Buzz is tegelijk ook een bestelwagen.

Volledig scherm ID Buzz © rv

Onder de vloer zit de gekende batterij van 77 kWh (82 kWh bruto), maar dankzij de ruimere spreidstand van de wielen kan er nu ook een grotere accu gehuisvest worden: 85 kWh groot (91 kWh bruto). Daarmee rijdt de ID.Buzz natuurlijk verder - al is het uiteindelijke rijbereik nog onbekend. Een nieuwe warmtepomp moet er bovendien voor zorgen dat warm of koud weer minder op de reikwijdte wegen. De louter achterwielaangedreven versie krijgt ook het gezelschap van een vierwielaangedreven variant. Die ‘GTX’ volgt met een half jaar achterstand op de officiële lancering, voorzien voor begin 2024. Goed voor 339 pk in plaats van 286 pk en daarmee in staat tot fluksere prestaties: 6,4 seconden voor de honderdsprint. Niet eens zo lang geleden waren dat prestaties voor een sportwagen.

Volledig scherm ID.Buzz © rv

Meteen een beetje beter

Volkswagen profiteert van de vernieuwing om ook enkele extra’s te introduceren. Neen, nog geen echte kampeerversie. Er is wel een accessoire dat er een rudimentaire kampeerversie van maakt en ook al op de huidige ‘korte’ ID.Buzz beschikbaar is. Wat wel? Een groot panoramisch dak, bijvoorbeeld. En er zijn wat nieuwe snufjes, zoals een spraakbediening die meer dingen verstaat. Er wordt ook wat kritiek van het eerste uur aangepakt. Zo is het centrale aanraakscherm groter, waardoor de bedieningselementen voor de stoelverwarming en de airco permanent getoond worden. Op de gebruiksonvriendelijke bediening (automerken besparen fysieke knoppen weg) was veel kritiek.

Volledig scherm ID.Buzz © rv

Naar Amerika

De huidige Buzz werd door Volkswagen te compact gevonden voor mogelijk succes op de Amerikaanse markt. Maar deze 25 cm langere versie maakt de oversteek wel. Een mijlpaal, want het is 20 jaar geleden dat Volkswagen besliste om z’n busjes niet meer aan het Amerikaanse publiek beschikbaar te stellen. In de jaren vijftig, zestig en zeventig werden hele generaties hippies verliefd op de voorgangers en nu hoopt Volkswagen een nieuwe generatie vrije geesten aan te spreken. En misschien kan deze sympathieke verschijning - mag het eigenlijk wel gezegd worden? - de Amerikaan de onsmakelijke dieselgate-affaire wel doen vergeten …

Volledig scherm ID.Buzz © rv

Lees ook: