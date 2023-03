“Elektrisch rijden is voor botsauto’s op de kermis”: Leo (59) geniet met volle teugen van zijn BMW M6 met V10-motor

Hij had al een M5. Er was niets mis mee, maar toch was het niet dé droomauto van de 59-jarige Leo Visser. Ruim een jaar geleden trof hij per toeval een BMW M6 aan en die kon hij niet laten staan. “Hij heeft een V10-motor, dus ik heb al heel wat gillende mensen in de auto gehad.”