Eindejaarsfeesten: mag je BOB met jouw auto rijden? En hoe zit het dan met je verzekering?

Wat als je BOB laat rijden met jouw auto?

Een BOB-clausule in je autoverzekering zorgt ervoor dat, ook wanneer je BOB met jouw auto een ongeval veroorzaakt, de schade gedekt is.

Met een BOB-clausule in je full omniumverzekering betaalt je verzekeraar ook de schade aan je auto door de schuld van BOB.

Is je BOB zelf gewond geraakt in het ongeval dat hij heeft veroorzaakt, dan kan hij of zij beroep doen op jouw bestuurdersverzekering. Deze betaalt dan de medische kosten van je BOB na aftrek van de tussenkomst van het ziekenfonds. Als je zelf geen bestuurdersverzekering hebt, maar je BOB heeft er wel één, dan kan hij of zij een beroep doen op de eigen verzekering voor een tussenkomst in de medische kosten.



