Een zelfgemaakte flitspaal voor je huis plaatsen om snelheidsduivels af te schrikken: mag dat?

Verschillende burgers namen in het verleden al het initiatief om een zelfgemaakte flitspaal in elkaar te steken. Zo ook Kris Heirweg uit Grembergen. Hij sleutelde uren aan een eigen flitspaal, en installeerde in het toestel zelfs een lamp die hij vanuit zijn woonkamer kon bedienen. “Ik heb hier rond de 200 euro aan uitgegeven en heel wat werkuren ingestoken”, vertelde hij. Maar kan het ook eenvoudiger?

“Dat is zeker mogelijk”, zegt comedian en doe-het-zelver Henk Rijckaert , bekend van het YouTube-kanaal de ‘Koterij’. “Het doel is eigenlijk om bestuurders te doen vertragen. Ze moeten dus van ver al denken dat er een flitspaal staat. De vorm is daarom heel belangrijk. Gelukkig kan je die gemakkelijk namaken met enkele spullen uit de Gamma of Brico.”

Quote Zit je krap bij kas, en wil je een goedkope optie? Dan kan een kartonnen doos die je grijs verft en op een paal plaatst de klus ook al klaren.

“Neem bijvoorbeeld een vierkante brievenbus. Schilder of spuit die in een grijze kleur. Zo lijkt de brievenbus nog beter op de kop van een echte flitspaal. Neem vervolgens een paal van ongeveer twee meter. Die kan je gemakkelijk vinden in een doe-het-zelfzaak. Maak vervolgens een gat in de brievenbus. Nu kun je de paal erin vastzetten met enkele vijzen. Is dat iets te moeilijk? Dan kun je ook altijd de brievenbus vastmaken aan de paal met enkele stripbandjes.”

“Daarna is het tijd om de paal vast te zetten in je voortuin”, zegt Henk. “Dat kan op verschillende manieren. Je kunt een put graven, de paal erin zetten en er wat beton bijgieten voor versteviging. Maar je kan die bijvoorbeeld ook vastmaken aan je schutting met stripbandjes. Ter afwerking kan je trouwens een yoghurtpotje zwart verven, en die als ‘camera’ vastlijmen. Verder kan je ook wat zwarte cijfers op de paal plakken om het allemaal nog officiëler te maken. Zit je maar krap bij kas, en wil je voor een goedkope optie gaan? Dan kan een kartonnen doos, die je grijs verft en op een paal plaatst, de klus ook al klaren. Ik zou zeggen: laat je creativiteit vooral zegevieren.”

Poll Zou jij zelf een flitspaal maken? Ja, dat schrikt snelheidsduivels zeker af.

Nee, dat is een taak voor de politie. Zou jij zelf een flitspaal maken? Ja, dat schrikt snelheidsduivels zeker af. (39%)

Nee, dat is een taak voor de politie. (61%)

Is het toegelaten?

Klinkt als een bouwproject waar je gemakkelijk enkele namiddagjes mee kan vullen. Maar is zo’n neppe flitspaal maken wel toegelaten? “Als je het op privéterrein plaatst en de bouwvoorschriften respecteert, is er geen probleem”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut VIAS. “Je moet er wel voor zorgen dat je geen flits gaat gebruiken, want dat kan weggebruikers afleiden.”

“Het is trouwens niet de eerste keer dat burgers op een ludieke manier iets willen doen aan overdreven snelheden”, vertelt Stef. “Er is een project in Manchester waar burgers speedguns gebruiken. Dat is een toestel dat je richt op een wagen en waarmee je de snelheid kan aflezen. Wat de burgers daarmee doen? Ze noteren de nummerplaten van de auto’s die te snel rijden en spelen die door aan de politie. Die bestuurders krijgen dan een persoonlijke boodschap, geen boete, waarin ze worden aangespoord om trager te rijden.”

Alternatief

Kortom, een eigen flitspaal is dus perfect legaal. Al betwijfelt Vias of dat nu een langdurige oplossing is. “Er zijn namelijk al veel snelheidscontroles in ons land. Gemiddeld krijgt een Belgische bestuurder om de twee jaar een boete voor te snel te rijden. Als je dus echt grote snelheidshinder ervaart, contacteer je best de lokale politie of politici. Vaak komen die spoedig met een gepaste oplossing.”

Lees ook