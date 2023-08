Een tweedehands motor kopen? Hier moet je op letten: “Bekijk zeker alle punten die bij een valpartij als eerste contact maken met het asfalt”

Onze autokenner over hoe de Chinezen de Europese automarkt veroveren: “Deze merken verschui­len zich achter een Europees front”

Je hoort het overal: de Chinezen veroveren de Europese automarkt. Er wordt zelfs gezegd dat de Chinese auto de enige hoop is voor de Europeaan op een betaalbare elektrische wagen. Maar waarom zien we die deze auto’s dan nog niet massaal op straat? Hoe groot is de invloed van de Chinezen al op onze automarkt? En wat betekent dit voor de toekomst? HLN-mobiliteitsexpert Brecht Vanhaelewyn analyseert: “Dit merk profileert zich als Zweeds, maar maak je geen illusies.”