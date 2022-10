“Een speedpedelec kan een auto vervangen”: dit zijn de beste modellen van 2022. Waar moet je op letten bij aankoop?

Independer Deze korting krijg je vaak als je in één keer het jaarlijkse premiebe­drag van je verzekerin­gen overmaakt

Bij de meeste verzekeraars heb je de keuze om je verzekeringen jaarlijks of maandelijks te betalen. Maar wat doe je het best? Kost de ene optie jou meer dan de andere? Nu het minder goed gaat met de economie en de koopkracht daalt, zou je denken dat meer mensen vragen om hun verzekeringen maandelijks te vereffenen. Maar is dat ook zo? Independer.be zocht het uit.

18 oktober